Portugal empata com Espanha e está nas meias do Torneio de Montreux de hóquei

A seleção portuguesa de hóquei em patins empatou esta sexta-feira com a Espanha (4-4), na terceira jornada do Grupo A do Torneio de Montreux, assegurando o primeiro lugar e a passagem às meias-finais, nas quais vai encontrar a Itália.

Os espanhóis adiantaram-se no marcador aos oito minutos, por intermédio de Lluis Ricart, mas Portugal restabeleceu a igualdade logo no minuto seguinte, através de Gonçalo Alves.

Logo na jogada seguinte, César Carballeira voltou a adiantar a Espanha, mas Hélder Nunes, aos 16 minutos, fixou o 2-2 com que o jogo chegou ao intervalo.

Na segunda parte, Portugal entrou melhor e Jorge Silva fez o 3-2, aos 28 minutos, mas, apenas três minutos volvidos, Marc Julià marcou para a formação espanhola. Portugal voltou a reagir e João Rodrigues apontou o 4-3 aos 32 minutos, mas a seleção espanhola empatou no mesmo minuto e o marcador não mexeu mais até ao fim.

Depois de ter batido a Suíça e Angola, Portugal garantiu o primeiro lugar no Grupo A e vai encontrar a Itália nas meias-finais, que se disputam no sábado. No outro jogo do grupo, Angola ganhou à Suíça por 11-4.

No Grupo B, a Itália venceu por 4-1 a equipa francesa do Montreux HC (organizador do torneio), enquanto a Argentina goleou França por 6-0 e assegurou a liderança do grupo, pelo que vai defrontar Angola nas meias-finais.

