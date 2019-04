Portuguesa de 37 anos violentamente agredida em Barcelona

Uma mulher portuguesa de 37 anos sofreu na madrugada de sexta-feira uma “agressão sexual muito violenta” em Barcelona, avançou o La Vanguardia. A agressão terá acontecido no Museu Marítimo de Barcelona, na Ciutat Vella, muito próximo das Ramblas, uma das zonas mais turísticas da cidade. A vítima foi encontrada sobre a manhã pelos funcionários do serviço de limpeza do museu.

A polícia catalã, a Mossos d’Esquadra, abriu uma investigação e a mulher portuguesa, que vive naquela cidade, está internada no Hospital Clínic de Barcelona, em estado de choque. O agressor ainda não foi encontrado pelas autoridades.

Segundo o La Vanguardia, o agressor terá agredido violentamente a vítima, que tinha um dos lábios rasgados, parte da orelha arrancada e hematomas no corpo todo. Quando foi encontrada, estava ensanguentada e tinha a roupa rasgada. As autoridades não descartam a hipótese de que a vítima e o agressor estariam relacionados.

