Treinador do Rio Ave quer evitar o “relaxe da equipa” frente ao Belenenses

O treinador do Rio Ave, Daniel Ramos, disse este sábado que pretende evitar “o relaxe da equipa” vila-condense e pontuar no “jogo difícil” de sábado, com o Belenenses, da 30.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

A formação vila-condense passou a somar 35 pontos, após o importante triunfo conquistado na ronda anterior, frente ao Vitória de Guimarães, por 2-1, mas Daniel Ramos quer “continuar a trabalhar para finalizar bem o campeonato”.

“Vamos à procura de mais pontos e vitórias. Tenho alertado os jogadores para não haver descompressão, nem relaxe. Temos de continuar disponíveis e vivos para ir à procura do que nos compete”, vincou o treinador do Rio Ave.

Daniel Ramos considerou o Belenenses “uma equipa com uma ideia de jogo bem definida, que cria dificuldades aos adversários, pela sua mobilidade e pela forma como se posiciona em campo”.

“Antevejo um jogo difícil. Temos as nossas armas e vamos tentar anular os pontos fortes do adversário. Será um jogo equilibrado, entre duas equipas que vão estar a pensar de igual forma, procurando a vitória. Vai ser um bom jogo”, observou.

Na última partida, frente aos vimaranenses, o técnico dos vila-condenses promoveu várias alterações na equipa, devendo manter o figurino na deslocação ao terreno dos lisboetas.

“Conseguimos ter um todo mais presente. A entrada de alguns jogadores proporcionou isso. Queremos dar continuidade a essa forma de estar em campo. Sabemos que vai ser uma difícil ponta de final do campeonato, mas queremos continuar a fazer boas exibições”, disse o técnico.

Até ao fim da I Liga, os vila-condenses vão ainda defrontar o campeão FC Porto e o Benfica, as duas equipas envolvidas na luta pelo título, empatadas no topo da classificação, algo que o treinador evitou, para já, comentar.

“A seu tempo falaremos disso. Sei que defrontando as duas equipas que estão na luta pelo título, o ruído irá acontecer, mas por agora só estamos focados neste jogo com o Belenenses”, advertiu Daniel Ramos, assinalando que a sua continuidade em Vila do Conde “será sempre natural”, mas é um assunto que só “mais à frente será equacionado”.

Para a partida com o Belenenses, o treinador do Rio Ave não poderá contar com Fábio Coentrão, que tem de cumprir dois jogos de suspensão, além de Nélson Monte e Leandrinho, ambos lesionados.

No sábado, o Belenenses, sétimo classificado da I Liga, com 40 pontos, recebe o Rio Ave, nono, com 35, no Estádio Nacional, em Oeiras, pelas 15h30, num encontro referente à 30.ª ronda do campeonato.

Continuar a ler