126 detenções no “segundo ultimato” dos coletes amarelos a Macron

O movimento dos “coletes amarelos” está de volta às ruas de Paris este sábado, naquele a que chamam o “Act XXIII”. Chama-se assim porque é o 23ª sábado consecutivo em que os manifestantes saem à rua e as autoridades esperam que possa ser dos mais problemáticos desde novembro, uma vez que os organizadores também lhe deram o epíteto de “ultimato dois“.

Quando fizeram o “ultimato um” — que tal como este tem várias reivindicações e, como exigência última, a demissão de Macron — os protestos subiram de tom e houve 11 feridos, 100 detidos e um restaurante histórico pilhado e incendiado. Já este sábado, segundo o Le Figaro, que cita a polícia parisiense, já foram detidas 126 pessoas, foram realizados mais de 11 mil controlos preventivos de segurança e há estações de metro fechadas, mas não há registo de qualquer incidente grave. Por outro lado, este não é só mais um protesto semanal: os números são bastante superiores a, por exemplo, aos do último sábado, quando houve, apenas 27 detenções ao longo de todo o dia.

Os manifestantes foram proibidos de se aproximar da catedral Notre-Dame, parcialmente destruída por um incêndio no início da semana, numa altura que em o movimento manifesta descontentamento pela rapidez com que surgiram donativos, sobretudo oriundos de fortunas privadas, para reconstruir a cateral.

O presidente francês, Emmanuel Macron, recebeu o ministro do Interior, Christophe Castaner, ao meio-dia (13h00, em Lisboa) para fazer um “ponto da situação“. Na sexta-feira, Castaner tinha dito que estava preparado para que houvesse vândalos em Paris, mas também em cidades como Toulouse, Montpellier e Bordeaux.

Houve uma concentração junto ao Palais des Sports de Bercy, em Paris, e previa-se também uma manifestação que tinha um percurso previsto desde a Basílica de Saint-Denis até ao centro de Paris. Foram também proibidos dois desfiles de protesto.

O jornalista do Le Monde Pierre Bouvier regista no Twitter algumas ações de controlo da polícia e descreve que a afluência é pouca junto à Igreja Madeleine e que a mesma está a ser evacuada.

Quelques gilets jaunes se sont assis sur les marches de l’église de la Madeleine, d’autres sont rentrés dedans. Les CRS investissent les lieux – ils restent dehors -, contrôlent quelques « individus » et l’église est évacuée. #gj #acte23 pic.twitter.com/5FdS2BpNme — Pierre Bouvier (@pibzedog) April 20, 2019

Um dos objetivos do movimento era que houvesse uma concentração junto à catedral de Notre-Dame, mas o chefe da polícia parisiense, Didier Lallement, considerou que isso seria uma “pura provocação“. Lallement lembra que continua uma romaria de turista e crentes à catedral para orações e que, por isso, “não seria razoável” haver protestos naquela zona.

Os grupos ligados aos “coletes amarelos” queriam, precisamente, manifestar a sua indignação por em tão pouco tempo serem doados milhões para a reconstrução da catedral, enquanto as suas reivindicações continuam sem resposta.

Ao todo estão envolvidos 60 mil elementos das forças de segurança na operação policial. Uma fonte policial citada pelo Figaro, antecipava que este “ultimato 2” seria “um pouco menos forte” do que o “ultimato um”. E apontava: “Não sentimos um fervilhar como se sentia a 16 de março, principalmente do lado da extrema-esquerda”. A mesma fonte policial acredita que a esquerda está a preparar-se para uma grande manifestação no dia 1 de maio, dia histórico na luta dos trabalhadores.

Por outro lado, segundo o Le Parisien, os serviços de inteligência previam que um bloco radical composto por 1500 a 2000 pessoas, composta por membros da fação “ultra-amarelos” (“ultra-jaunes”) participasse neste “ultimato 2” em Paris. Daí, a polícia continuar em alerta máximo.

O Le Monde conta que a circulação do metro de Paris também teve várias interrupções este sábado e que o município ordenou o encerramento de várias linhas (a 1, 6, 8, 9, 12 e 13). Algumas estações estão, aliás, completamente fechadas, por onde os comboios passam sem parar. Estão fechadas importantes estações para o turismo e para os habitantes de Paris, como Charles-de-Gaulle-Etoile, Madeleine ou a Opera.

Um dos motivos apontados para um enfraquecimento do movimento é o incêndio na catedral de Notre Dame. O primeiro sábado de protestos de “coletes amarelos começou a 17 de novembro de 2018. Este já é, por isso, o 23º consecutivo de protestos em que se pede: “Macron, démission”.

