Casamento de Adele com o empresário Simon Konecki chegou ao fim

A cantora Adele separou-se do marido Simon Konecki, com quem tem um filho de sete anos, Angelo, anunciaram os agentes Benny Tarantini e Carl Fysh na sexta-feira. No email citado pelo The Guardian, os agentes afirmam: “Adele separou-se do companheiro. Estão empenhados em criar o filho juntos, com amor. Como sempre, pedem privacidade. Não haverá mais comentários”.

Apesar do sucesso, Adele tem sido bastante discreta em relação à sua vida pessoal. Só em 2017 se soube que era casada com o pai do filho. Foi a própria que o anunciou a meio de um concerto, na Austrália. Já antes, na gala dos Grammys em que foi distinguida nas três categorias mais importantes — “Disco”, “Álbum” e “Canção do ano” –, a estrela pop agradeceu “agradeceu ao marido e ao filho”. Até esse momento, a cantora britânica nunca tinha falado publicamente sobre a sua vida amorosa.

Simon Konecki tem 45 anos e é cofundador da Life Water, uma marca britânica de garrafas de água amigas do ambiente, e gere uma associação sem fins lucrativos, a Drop4Drop, que ajuda a fornecer água potável a países em vias de desenvolvimento. A BBC conta que, até 2005, o ex-marido de Adele trabalhou no banco de investimento que faliu em 2008, o Lehman Brothers.