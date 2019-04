Grua cai sobre sete habitações nas Fontainhas no Porto. Não há registo de feridos, para já

Fonte dos Bombeiros Sapadores do Porto confirmou ao Observador que a grua de uma obra caiu sobre o telhado de oito habitações no número 76 da Rua da Cortiçeira, na zona das Fontainhas, três das quais estão devolutas.

O alerta foi dado pelas 13h43 e no local encontram-se cinco viaturas dos bombeiros, proteção civil, polícia municipal e o INEM. Não se registaram feriados e a causa ainda está por apurar. De acordo com informação recolhida pelo Observador junto de um dos moradores, a grua já estava no local há mais de seis meses e encontrava-se em funcionamento quando cedeu. Uma família vai ser realojada.

No local estão os Sapadores do Porto, PSP, Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e Proteção Civil. E chegou entretanto o presidente da Câmara de Municipal do Porto, Rui Moreira. Este é o segundo incidente com gruas no Porto este ano. Fonte oficial da autarquia anunciou entretanto que serão suspensos todos os licenciamentos de gruas e que não será autorizada a montagem de mais equipamentos. A proteção civil vai fiscalizar.

De acordo com os testemunhos recolhidos pelo Observador, o prédio em construção destina-se ao alojamento local.

