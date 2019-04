Há ainda postos com faltas, mas abastecimento deverá ficar concluído até segunda-feira

Há ainda alguns postos de abastecimento a funcionar parcialmente e com falta de alguns produtos, mas o seu número é este sábado mais reduzido, tal como o número de bombas fechadas por falta de combustível. A informação foi avançada ao Observador pelo presidente da ANAREC (Associação Nacional dos Revendedores de Combustíveis”). Francisco Albuquerque sublinha que a reposição dos stocks após a paralisação dos motoristas de matérias perigosas está a decorrer a um bom ritmo e com meios reforçados. Não existem dados oficiais, mas o responsável diz que há cada vez mais postos a funcionar com todos os produtos disponíveis.

O presidente da ANAREC adianta que a situação de abastecimento à rede nacional de postos de combustível deverá ficar normalizada até segunda-feira, o mais tardar na terça-feira. E desvaloriza o impacto de eventuais falhas em alguns postos. Se não existir um produto numa bomba, os condutores podem facilmente encontrar o mesmo produto em outro posto.

Francisco Albuquerque lembrou ainda que quando o reabastecimento foi retomado, fora dos serviços mínimos, na quinta-feira — depois de ter sido alcançado um acordo com o patrocínio do Governo entre o sindicado e a associação empresarial ANTRAM — a situação de armazenamento nas estações de serviço estava muito afetada pelos três dias de greve total.

