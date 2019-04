Ministra sombra trabalhista pediu desculpa por beber mojito no metro

A ministra da Administração Interna “sombra” d0 Reino Unido, a trabalhista Diane Abbott, pediu desculpas publicamente por ter sido apanhada a beber um mojito em lata no metro de Londres. Tudo começou quando o tablóide britânico The Sun publicou uma fotografia de Abbott a beber mojito, um cocktail de origem cubana que leva rum, nos transportes públicos de Londres, onde o consumo de bebidas alcoólicas é proibido. Após dizer que lamentava “sinceramente” ter bebido nos transportes, Diane Abbott recebeu apoios — como registou o The Guardian — de vários utilizadores, incluindo de camaradas do Partido Trabalhista.

A photo of me drinking from a can of M&S mojito on the Overground has been circulated. I'm sincerely sorry for drinking on TFL. — Diane Abbott (@HackneyAbbott) April 19, 2019

O deputado do Partido Trabalhista, David Lammy, respondeu com um gracejo: “Jah Rastafari! Why was the rum not Jamaican?” Em português: “Porque é que o rum não é jamaicano?”

Jah Rastafari ! Why was the rum not Jamaican ? ???????? — David Lammy (@DavidLammy) April 20, 2019

A escritora e psicoterapeuta Filipa Perry também desvalorizou o ato: “Oh, companheira. Já todos nós o fizemos”.

Oh mate. We’ve all done it. — Philippa_Perry (@Philippa_Perry) April 19, 2019

Houve também vários utilizadores que reagiram positivamente. “Nunca me senti tão representada”, dizia uma utilizadora, enquanto outra atirava: “Babe, viva a sua vida”. Outros registam que Abbott é um exemplo só pelo simples facto de andar de transportes públicos.

Regras aprovadas em 2008 proibiram os utilizadores de beber nos autocarros ou no metro de Londres e foram aprovadas no tempo em que o deputado do Partido Conservador, Boris Johnson, era presidente da câmara. Johnson disse na altura: “Acredito firmemente que proibir o consumo de álcool nos transportes públicos de Londres criará um melhor ambiente de viagem para todos os londrinos”.

