Quase 30 anos depois, Vítor Oliveira faz mais história: sexta subida em sete anos (agora pelo P. Ferreira)

Olhando para o percurso de Vítor Oliveira como jogador, não podemos propriamente descortinar por ali uma veia de nómada: formado no Leixões, onde se estreou como sénior, esteve um ano no Paredes e três no Famalicão onde praticamente não jogou à exceção do último e fez depois duas temporadas no Sp. Espinho, no Sp. Braga e no Portimonense. É certo que falamos de seis clubes em 13 temporadas mas nada a ver com as três décadas e meia que se seguiriam neste ancião do futebol português que recusou sempre sair para uma aventura no estrangeiro mas que despertou o interesse de algumas referências internacionais na imprensa como o The Guardian, que publicou um extenso perfil do técnico em junho de 2017.

Ainda como jogador, no final da década de 70, Oliveira já tinha experimentado a posição de técnico no Famalicão; mais tarde, a meio dos anos 80 e com apenas 31 de idade, assumiu pela primeira vez uma equipa, por sinal o Portimonense onde arrumou as botas. Estávamos na época de 1985/86. E começava aí uma das carreiras mais impressionantes do futebol nacional, de Norte a Sul, que continua ainda na temporada de 2018/19 a alcançar um sucesso sem precedentes na Segunda Liga.

Sem perder o fôlego, arrisquemos todos os clubes por onde passou: Portimonense, Maia, P. Ferreira, Gil Vicente, V. Guimarães, Académica, U. Leiria, Sp. Braga, Belenenses, Rio Ave, Moreirense, Leixões, Trofense, Desp. Aves, Arouca, Moreirense, União da Madeira e Desp. Chaves, em 2015/16, antes de voltar a repetir passagens por Portimonense e P. Ferreira. Tudo entre Primeira, Segunda Liga e terceiro escalão nacional (quando esteve no Maia). Mais impressionante ainda, conseguiu nesse trajeto um total de 11 subidas de divisão, a última este sábado após o trunfo do P. Ferreira com o Ac. Viseu.

1991: P. Ferreira

1997: Académica

1998: U. Leiria

1999: Belenenses

2007: Leixões

2013: Arouca

2014: Moreirense

2015: U. Madeira

2016: Desp. Chaves

2017: Portimonense

2019: P. Ferreira

Mais uma vez, Vítor Oliveira conseguiu chegar ao sucesso de forma “limpinha”, não tendo liderado a Segunda Liga desde a primeira jornada porque na terceira ronda sofreu uma surpreendente derrota em casa frente ao Famalicão: à sexta já tinha recuperado a liderança (neste caso isolada) e fez um percurso quase imaculado que lhe valia já nove pontos de avanço em relação ao terceiro classificado no final da primeira volta. E tudo perdendo o principal goleador, Luiz Phellype, a meio da temporada (rumou ao Sporting). Assim, fica apenas um objetivo por atingir nas quatro jornadas que faltam: assegurar também o título de campeão da Segunda Liga, tendo nesta altura mais sete pontos (e mais um jogo) do que o Famalicão.

Em atualização

Continuar a ler