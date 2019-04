Tenista Pedro Sousa segue para a última ronda de qualificação em Barcelona

O tenista português Pedro Sousa apurou-se este sábado para a última ronda de qualificação do torneio ATP 500 de Barcelona, ao vencer o ‘wild card’ espanhol Carlos Alcaraz Garfia em três ‘sets’.

Pedro Sousa, 106.º classificado do ranking mundial e 12.º pré-designado da fase preliminar da prova, revelou dificuldades no primeiro parcial frente a Garfia, 501.º da hierarquia da ATP, mas confirmou o favoritismo nos dois seguintes, impondo-se por 6-7 (5-7), 6-3 e 6-1, após uma hora e 49 minutos de confronto.

O número dois nacional, de 30 anos, vai discutir o acesso ao quadro principal da prova espanhola em terra batida com o vencedor do encontro de hoje entre o argentino Guido Andreozzi, número 84 do mundo e sexto cabeça de série, e o espanhol Tommy Robredo, 225.º do ranking.

