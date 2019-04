As imagens do que restou depois das explosões em igrejas e hotéis no Sri Lanka

As oito explosões que ocorreram no Sri Lanka na manhã deste domingo de Páscoa já fizeram pelo menos 161 mortos — uma das vítimas é um português de 30 anos. Há mais de 400 feridos, mas a cônsul portuguesa no Sri Lanka, Preenie Pine, garante não haver mais portugueses entre as vítimas. O secretário de Estado das Comunidades também diz que “não há indícios” de mais portugueses entre as vítimas.

José Luis Carneiro frisou que, “para já, não há indícios de outros portugueses vítimas destes acontecimentos tão horríveis e lamentáveis”.

No Twitter, têm sido divulgadas várias imagens do que restou das igrejas e hotéis atacados:

#SriLanka : Vídeo de como está a situação nesse momento. ???? pic.twitter.com/nmTxkRUmtB — ✌ Vinícius Augusto ☮ (@ViniciusAugust7) April 21, 2019

Sri Lanka church blast as seen from road. #SriLanka pic.twitter.com/nISY8PMAtj — Anshul (@chauhanshul) April 21, 2019

#SriLanka: lo que sabemos hasta ahora: – Al menos 185 personas han muerto

– 400 heridos

– 3 iglesias y 3 hoteles de lujo fueron atacados en Colombo

– Nadie ha reivindicado la autoría de los atentados#DWnoticias [cs] pic.twitter.com/8nWIc8fnk0 — DW Español (@dw_espanol) April 21, 2019

#SriLanka'da hayvanat bahçesi yakinlarinda yeni bir patlama daha oldu#BREAKING A new explosion has been reported at a hotel near the Dehiwala Zoo in Sri Lanka. 7th in a day. Further updates awaited #SriLankaBlasts #srilankaterrorattack #SriLankaAttacks pic.twitter.com/QjI56WN3Z0 — Samet Çatak (@sametcatak) April 21, 2019

*Em atualização

