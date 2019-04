Bentley mais confortável? Sente-se neste banquinho

Integrada nas celebrações do centenário da marca britânica, a Bentley Motors apresentou uma colecção de objectos destinada aos condutores que gostam tanto dos modelos da marca que adorariam levá-los para casa. A Home Collection by Bentley foi recentemente apresentada no Salão do Mobiliário, em Milão.

Para evitar perda de valor, a produção de peças de mobília é tão limitada quanto as berlinas e coupés da casa britânica, pelo que sejam cadeiras, móveis ou candeeiros, não vai haver mais de 100 unidades de cada um deles. Tudo para justificar o preço elevado pelo qual são comercializados.

A Home Collection by Bentley desenhou e seleccionou os fornecedores capazes de fabricar o mobiliário da casa, da secretária ao cadeirão, passando pelo repouso de pés. Com estrutura metálica para garantir robustez, mas produzidos com recurso às mais refinadas madeiras e sofisticadas peles, os três elementos de mobília destinam-se a suavizar a transição do condutor do Bentley quando chega a casa. E pretende estar rodeado do mesmo tipo de sofisticação e… preço.

Não é a primeira vez que a Bentley se aventura pelo mobiliário, nem será a única, com a produção e o preço a serem os elementos dissuasores de um excesso de democratização.

