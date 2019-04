Depois de três tentativas falhadas, o Lille empatou e o PSG não precisou de sair do sofá para ser bicampeão

A 7 de abril, o PSG só precisava de vencer o Estrasburgo para ser bicampeão francês. Uma semana depois, no terreno do Lille, a equipa de Thomas Tuchel só tinha de pontuar contra o principal opositor para fazer a festa. E na passada quarta-feira, com o Nantes, voltavam a estar a um ponto da vitória na Liga. Ora, o PSG empatou com o Estrasburgo, foi goleado pelo Lille e voltou a perder em casa do Nantes. Em três tentativas, a equipa de Neymar e companhia falhou a concretização do match point. E acabou por precisar de que o fizessem por si.

Este domingo, o Lille visitou o Toulouse e não foi além de um empate sem golos — quando precisava de vencer para evitar que o PSG fosse campeão sem entrar em campo. A equipa de José Fonte não conseguiu prolongar o título em stand-by durante mais uma semana e o conjunto parisiense acaba por ter um domingo de Páscoa descansado, já que entra em campo ainda este domingo, com o Mónaco de Leonardo Jardim (20h), mas já enquanto bicampeão francês.

(em atualização)

Continuar a ler