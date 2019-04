Espuma no cabelo, champanhe e o hino na ponta da língua: a festa do título de Ronaldo

O dia já tinha começado bem para a família: ao serviço da equipa Sub-9 da Juventus, Cristianinho, o filho mais velho de Cristiano Ronaldo, conquistou o Torneio Marítimo Centenário após vencer na final o Atl. Madrid por 3-0, juntando ainda ao troféu coletivo o prémio de melhor marcador da competição com um total de 25 golos, mais do dobro do segundo classificado. E por si só trazia boas recordações – foi a 20 de abril de 2011 que o português marcou um dos golos mais emblemáticos pelo Real Madrid, na final da Taça de Espanha frente ao Barcelona, com um cabeceamento no prolongamento que decidiu o encontro e a primeira vitória pelos merengues depois de se ter tornado a transferência mais cara de sempre em 2009. Ao final da tarde, já noite em Turim, haveria mais razões para festejar: à terceira tentativa, a Vecchia Signora assegurou o oitavo título consecutivo.

Em termos coletivos, a Juve igualou o triunfo a mais jornadas do final (cinco) e estabeleceu ainda um novo recorde, tornando-se o conjunto com mais vitórias consecutivas nas cinco maiores ligas, superando os números que o Lyon conseguiu em França – e com isso está apenas a um triunfo de igualar os números de AC Milan e Inter juntos. No plano individual, Ronaldo tornou-se o primeiro jogador de sempre a ser campeão em Inglaterra, em Espanha e em Itália, algo apenas visto com um treinador e também ele português: José Mourinho (com Chelsea, Inter e Real Madrid, respetivamente). E foi um dos mais ativos na festa após o 2-1 frente à Fiorentina, que permitiu “esquecer” a derrota caseira a meio da semana para a Champions.

???????? Cristiano Ronaldo’s career: ???? 800 Games

⚽ 599 Goals

???? 212 Assists

???? 46 Hat Tricks

???? 27 Trophies ✅ First player to win the league in ????????????????????????????, ???????? and ????????. ???? Joint-most Ballon d'Or awards. ???????? Real Madrid's all-time top goalscorer. ???? pic.twitter.com/NzWwW3cS79 — Cristiano Ronaldo ⬜⬛ ???? (@Cr7Fran4ever) April 20, 2019

Pouco depois do apito final, e quando se preparava para integrar o grupo de jogadores em festa perto de um dos topos do Allianz Stadium, Ronaldo já tinha sido brindado com espuma no cabelo, numa “praga” que começou no treinador Massimilano Allegri e alastrou-se a vários atletas. E ainda no relvado, durante a volta de honra, mostrou que já conhece o hino dos bianconeri, sendo apanhado pelas câmaras a cantar a parte final do mesmo, o que foi destacado pelas redes sociais do clube.

“Estou contente. O meu objetivo era ganhar a Liga. Este ano, ganhámos dois troféus importantes, a Liga e a Supertaça, e é um orgulho ganhar o título em três países diferentes. Parece fácil pela diferença de pontos para o segundo classificado mas não é. Foi um ano de trabalho, dedicação e muito esforço. Esta equipa merece. Champions? Claro que estou triste por não termos passado à fase seguinte mas o futebol é isto, não se pode ganhar sempre. Quem cai deve ter a humildade de se saber levantar”, destacaria mais tarde o avançado à SportTV , já depois de ter garantido à DAZN que iria ficar na próxima época “a 1.000%”.

A volta prosseguiu, na zona da bancada central não faltou o aceno especial à namorada Georgina Rodríguez e aos amigos que marcaram presença no estádio e, antes de descer aos balneários, não faltou o habitual banho de champanhe por um dos jogadores com quem mantém uma relação mais próxima em Turim, Bernardeschi. Já no túnel, Ronaldo cumprimentou e esteve ainda à conversa de forma breve com Carlos Freitas, diretor desportivo da Fiorentina. Mais tarde, o próprio jogador partilhou um vídeo da festa dos jogadores da Juventus no balneário após a conquista de mais um Campeonato, além de um vídeo sobre “a história de um grande amor” que resume os melhores momentos desde que chegou aos bianconeri.

Continuar a ler