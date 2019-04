O que se sabe e o que falta saber sobre os ataques no Sri Lanka

Ataques bombistas a igrejas e hotéis no Sri Lanka na manhã deste domingo de Páscoa provocaram a morte de 187 pessoas e fizeram mais de 469 feridos. Há um português entre as vítimas, que tem perto de 30 anos e estava num dos três hotéis de luxo atacados. Ao todo houve oito explosões, seis ao mesmo tempo (na capital Colombo e em duas outras cidades) e outras duas, horas mais tarde, nas imediações da capital, que terão sido provocadas por fugitivos dos primeiros ataques. O atentado ainda não foi reivindicado e o governo do Sri Lanka bloqueou o acesso às redes sociais e decretou recolher obrigatório.

Confira o que sabe e o que falta saber sobre o ataque no Sri Lanka

O que se sabe:

Pelo menos 187 pessoas morreram e 469 ficaram feridas em ataques à bomba a igrejas e hotéis no Sri Lanka;

e em ataques à bomba a igrejas e hotéis no Sri Lanka; Há um português entre as vítimas, que tem cerca de 30 anos, e estava no Hotel Kingsbury, um dos alvos do ataque, em lua de mel.

A cônsul portuguesa no Sri Lanka diz que os restantes portugueses no país “estão todos bem” e o secretário de Estado das Comunidades, José Luís Carneiro, diz que “não há indícios” de haver mais vítimas portuguesas.

Na capital Colombo , houve inicialmente ataques à bomba a três hotéis de luxo (Kingsbury Hotel, o Shangri-La e o Cinnamon Grand Colombo) e em uma igreja .

, houve inicialmente ataques à bomba a (Kingsbury Hotel, o Shangri-La e o Cinnamon Grand Colombo) e . Houve ainda ataques a mais duas igrejas em Negombo (a norte da capital, onde há uma forte presença católica) e em Batticalo (leste do país).

em (a norte da capital, onde há uma forte presença católica) e em (leste do país). As seis primeiras explosões terão ocorrido quase em simultâneo quando eram 08h15 no Sri Lanka (quando eram 03h15, em Lisboa).

terão ocorrido quase em simultâneo quando eram 08h15 no Sri Lanka (quando eram 03h15, em Lisboa). Uma sétima explosão terá ocorrido mais tarde e provocou a morte de mais duas pessoas . O alvo, neste caso, foi um pequeno hotel junto ao Jardim Zoológico de Dehiwala, nos subúrbios da capital Colombo.

terá ocorrido mais tarde e provocou a morte de . O alvo, neste caso, foi um junto ao Jardim Zoológico de Dehiwala, nos subúrbios da capital Colombo. Uma oitava explosão ocorreu pouco depois, já ao início da tarde, e provocou três mortes.

ocorreu pouco depois, já ao início da tarde, e provocou três mortes. O governo do Sri Lanka acredita que estas duas últimas explosões foram perpetradas por atacantes no momento em que fugiam da polícia.

foram perpetradas por atacantes no momento em que fugiam da polícia. O Governo do Sri Lanka decretou um recolher obrigatório até às 06h00 de segunda-feira (1h30, em Lisboa) e bloqueou o acesso às redes sociais e a aplicações de troca de mensagens. As escolas estão fechadas até quarta-feira, bem como as universidades e os universidades foram suspensos.

até às 06h00 de segunda-feira (1h30, em Lisboa) e bloqueou o e a aplicações de troca de mensagens. As escolas estão fechadas até quarta-feira, bem como as universidades e os universidades foram suspensos. O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, a primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, o presidente da Comissão Europeia, Jean Claude Juncker, foram alguns dos líderes mundiais que já condenaram o ataque.

O que falta saber

Quem são os responsáveis? Ainda não foi reivindicada a autoria do ataque, embora o ministro da Defesa do Sri Lanka fale em “ato terrorista” e tenha atribuído a autoria a “ extremistas religiosos “.

Ainda não foi reivindicada a autoria do ataque, embora o ministro da Defesa do Sri Lanka fale em “ato terrorista” e tenha atribuído a autoria a “ “. Governo tinha sido avisado? Segundo a AFP, os serviços de inteligência do Sri Lanka foram alertados por serviços de inteligência estrangeiros no início do mês, há dez dias, para um potencial ataque . O chefe nacional da polícia do país, Pujuth Jayasundra, terá enviado um alerta às autoridades a informar que bombistas-suicidas estavam a planear ataques a “igrejas proeminentes”.

Segundo a AFP, os serviços de inteligência do Sri Lanka . O chefe nacional da polícia do país, Pujuth Jayasundra, terá enviado um alerta às autoridades a informar que bombistas-suicidas estavam a planear ataques a “igrejas proeminentes”. Aviso da polícia datado de 11 de abril é fake? O Governo fala em “fake news” e nega este documento. O jornal nacional Navamani também garante que o documento é falso e acusa a Al Jazeera de avançar com a informação sem a confirmar com fonte governamental.

O Governo fala em “fake news” e nega este documento. O jornal nacional Navamani também garante que o documento é falso e acusa a Al Jazeera de avançar com a informação sem a confirmar com fonte governamental. Não há mais portugueses feridos? A cônsul portuguesa foi taxativa a dizer que os restantes portugueses no país “estão todos bem”. Já o secretário de Estado das Comunidades, José Luís Carneiro, foi mais cauteloso: diz que “não há indícios de outros portugueses” entre as vítimas.

A cônsul portuguesa foi taxativa a dizer que os restantes portugueses no país “estão todos bem”. Já o secretário de Estado das Comunidades, José Luís Carneiro, foi mais cauteloso: diz que “não há indícios de outros portugueses” entre as vítimas. Qual o número total de vítimas? O número de mortos e feridos tem vindo a aumentar, uma vez que as explosões também aumentaram. É ainda cedo para saber o número total de vítimas.

*Em atualização

