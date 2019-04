Portugal conquista pela 19.ª vez a Liga das Nações de hóquei em patins

A seleção portuguesa de hóquei em patins conquistou este domingo pela 19.ª vez a Liga das Nações, em Montreux, na Suíça, ao bater a Argentina por 5-3, na final da 68.ª edição da prova.

Na Salle Omnisports du Pierrier, a formação das ‘quinas’ marcou primeiro e chegou ao intervalo a vencer por 3-1, mas os argentinos restabeleceram a igualdade, antes de João Rodrigues, jogador do FC Barcelona, resolveu com um ‘bis’.

Henrique Magalhães deu cedo vantagem a Portugal, Rafa ampliou-a, o benfiquista Lucas Ordoñez reduziu, de livre direto, mas, antes do intervalo, Gonçalo Alves repôs a vantagem de dois tentos da seleção lusa. No início da segunda parte, Ordoñez ‘bisou’, completando o ‘hat-trick, e empatou o jogo, para João Rodrigues resolver com dois golos nos últimos cinco minutos, o primeiro de livre direto e o segundo com a equipa nacional em ‘power play’.

A seleção portuguesa ‘vingou’, assim, o desaire com a Argentina na final de 2017 e somou o quinto triunfo nas derradeiras seis edições, depois das vitórias em 2009, 2011, 2013 e 2015. No total, são 19 troféus, contra 16 da Espanha, o último em 2007. Nos outros jogos do dia, destaque para a Itália, que conquistou o terceiro lugar, ao golear Angola por 7-1, com ‘bis’ de Davide Banini e Francesco Compagno.

Por seu lado, a França fechou em quinto, ao vencer a Espanha por 4-2 e o anfitrião Montreux acabou em sétimo, ao bater a Suíça igualmente por 4-2.

