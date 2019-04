Potente SUV da Aston Martin já ruge em pista

Do primeiro SUV da Aston Martin sabe-se apenas que se denominará DBX, assumindo uma estética que liga o conceito de veículo com vocação para todo-o-terreno com a de um elegante coupé. Sabe-se ainda que a plataforma ao serviço deste primeiro modelo da marca britânica capaz de circular em estradas poeirentas com o mesmo à vontade com que circula em auto-estrada, ou devora estradas de montanhas a ritmos pouco aconselháveis, é a mesma que serve a nova berlina da Lagonda, a segunda marca da Aston Martin, bem como a estranha versão SUV, de dimensões king size.

A marca inglesa deverá recorrer aos mesmos motores que já utiliza nos seus coupés desportivos, do imponente V12 atmosférico – a surgir mais tarde – ao habitual 4.0 V8 produzido pela AMG, com 510 cv e uns impressionantes 685 Nm de força. Obviamente a usufruir de um sistema de tracção integral, a Aston Martin garante que o DBX terá um comportamento exemplar em terra, mais parecido a um carro de ralis, em que também se consegue levar a família, por poder deslocar para a traseira a maior parte da potência, optimizando o comportamento e garantindo imensas derrapagens controladas.

Depois de ter sido testado em terra e lama, o DBX surge agora a rodar, e a bom ritmo, no circuito alemão de Nürburgring. O objectivo é garantir que o DBX tem um comportamento ao nível dos desportivos da Aston Martin e, pelo vídeo, o roncar do V8 com mais de meio milhar de cavalos garante emoções capazes de surpreender os mais exigentes.

O DBX deverá ser apresentado no Salão Automóvel de Frankfurt, em Setembro deste ano, mas as primeiras unidades apenas chegarão aos seus orgulhosos clientes no início de 2020. Ainda assim, antes de a Ferrari apresentar o seu SUV, o PuroSangue.

Veja aqui o DBX a lidar com a pista alemã e o sexy roncar do seu V8 “amordaçado” pelos dois turbos:

