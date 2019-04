Primeiro-ministro japonês de visita à Europa, EUA e Canadá para preparar cimeira do G20

O primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, inicia na segunda-feira uma visita à Europa, aos Estados Unidos e ao Canadá, centrada nas preparações para a próxima cimeira do G20, que terá lugar na cidade japonesa de Osaka, em junho.

Entre segunda e sexta-feira, Shinzo Abe é esperado em França, Itália, Bélgica e Eslováquia. A deslocação prevê encontros com os líderes dos respetivos países, de acordo com o executivo nipónico.

No regresso ao território europeu, onde esteve em janeiro, Shinzo Abe irá também reunir-se com os líderes do Conselho Europeu e da Comissão Europeia, Donald Tusk e Jean Claude-Juncker, com quem irá discutir a recente entrada em vigor do acordo comercial entre o Japão e a UE, além de outros temas que integram a agenda da cimeira do G20.

O principal objetivo da digressão é “assegurar uma cooperação estreita para que a cimeira do G20 seja um sucesso”, declarou Abe, ao anunciar a viagem no início deste mês.

Depois do périplo europeu, o líder japonês viajará para os Estados Unidos, antes de concluir a visita no Canadá, em 29 de abril.

Em Washington, irá reunir-se com o Presidente norte-americano, Donald Trump, nos dias 26 e 27 de abril, com quem deverá discutir temas como a desnuclearização da Coreia do Norte ou a abertura das negociações para um acordo comercial bilateral.

Continuar a ler