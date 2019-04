Quer saber por que o Semi da Tesla pode funcionar?

Durante anos, os camiões queriam-se ‘fortes e feios’. Mas, ultimamente, com o incremento do custo dos combustíveis e o combate à poluição, estão a ser alvo do mesmo tipo de tratamento dos automóveis, aos quais se exige que sejam mais rápidos, mais potentes e, simultaneamente, mais amigos do ambiente.

Muito em breve, os veículos pesados, à semelhança do que aconteceu com os ligeiros, vão passar a sofrer a concorrência de motorizações híbridas e 100% eléctricas. Para já a bateria (apesar de não se saber ainda como vão funcionar em termos de peso e autonomia), mas em breve com células de combustível, tecnologia que parece ser ainda mais viável.

O canal de YouTube AirShaper debruçou-se sobre a importância da aerodinâmica dos camiões de transporte, produziu maquetes e analisou-as em túnel de vento, concluindo a importância na melhoria das formas, e encontrando ainda razões para prever o sucesso dos camiões eléctricos. A começar pelo Semi da Tesla.

Pesquisa de carros novos

Filtre por marca, modelo, preço, potência e muitas outras caraterísticas, para encontrar o seu carro novo perfeito.

Experimentar agora

Continuar a ler