Tenista João Domingues perde com Cuevas na final do torneio de Tunes

O português João Domingues perdeu este domingo com o uruguaio Pablo Cuevas, primeiro cabeça de série, na final do torneio de Tunes, falhando a tentativa de conquistar o segundo troféu da carreira no circuito ‘challenger’ de ténis.

João Domingues, 221.º classificado do ranking mundial, foi incapaz de contrariar o favoritismo de um tenista posicionado 140 lugares acima na hierarquia da ATP, em 81.º, perdendo em dois ‘sets’, pelos parciais de 7-5 e 6-4, após uma hora e 32 minutos de confronto.

O jogador português, de 25 anos, até reagiu bem à quebra do primeiro jogo de serviço, devolvendo a ‘amabilidade’ a Cuevas no jogo seguinte, num primeiro ‘set’ em que conseguiu oferecer muita resistência ao uruguaio, antes de ceder o segundo ‘break’, precisamente, quando servia para levar o parcial para o desempate.

João Domingues, que tem apenas um título conquistado no circuito ‘challenger’, no torneio de italiano de Mestre, em 2017, sofreu na final da prova tunisina em terra batida a segunda derrota em frente a Cuevas, que já se tinha imposto ao tenista português em Lima, em outubro de 2018.

