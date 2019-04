Borja de regresso aos treinos no Sporting

O defesa colombiano Cristián Borja regressou esta segunda-feira aos treinos no Sporting, mas continua em dúvida para a receção ao Vitória de Guimarães, no sábado, em encontro da 31.ª jornada da I Liga de futebol.

De acordo com o site oficial dos ‘leões’, o jogador de 26 anos, que está a recuperar de uma entorse no joelho direito, foi reintegrado no grupo de trabalho, embora de uma forma ainda parcial.

Borja, que chegou ao Sporting em janeiro, na reabertura do mercado de transferência, lesionou-se frente ao Rio Ave (3-0), em 07 de abril, e falhou os embates com Desportivo das Aves (3-1) e Nacional (1-0).

Na Academia de Alcochete, o treinador holandês Marcel Keizer contou no treino desta segunda-feira com dois jogadores dos juniores, o guarda-redes costa-riquenho Anthony Walker e o médio albanês Dean Lico.

O médio argentino Rodrigo Battaglia, a recuperar de lesão grave, voltou a estar ausente do relvado.

O Sporting-Vitória de Guimarães está agendado para sábado, às 18:00, no Estádio José Alvalade, em Lisboa.

