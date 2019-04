É este o vídeo que junta Ana Bacalhau com Diogo Piçarra

O tema é “Erro Mais Bonito”, assinado pela própria Ana Bacalhau. A interpretação é feita em dueto, com Diogo Piçarra. O vídeo, que ilustra a canção, é este:

A realização é do próprio Diogo Piçarra, em conjunto com André Piçarra, Filipe Correia dos Santos e Arlindo Camacho. O músico foi também responsável pela produção do tema.

Nas palavras de Ana Bacalhau: “Gravei para o telemóvel e depois de ouvir uma e outra vez, comecei a ouvir a voz do Diogo a cantar comigo. Achei que poderia ser uma canção que ficasse bem no seu universo, como no meu. Decidi desafiá-lo não só a cantar comigo, mas a fazer a produção”.

