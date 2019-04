Internacional português Antunes operado com êxito ao joelho direito mas fica fora dos relvados por 6 meses

O internacional português Vitorino Antunes, futebolista do Getafe, foi operado esta segunda-feira com sucesso à rutura de ligamentos no joelho direito, mas vai estar fora dos relvados durante os próximos seis meses, anunciou o clube espanhol.

O lateral de 32 anos lesionou-se na penúltima partida do Getafe para o campeonato espanhol, frente ao Valladolid, sofrendo uma rutura do ligamento cruzado anterior e uma entorse no ligamento lateral do joelho direito.

“É sempre complicado ter que ser operado e parar, mas a verdade é que desde o primeiro dia que tenho a cabeça na recuperação”, afirmou Antunes, em declarações reproduzidas pela agência de notícias espanhola Efe.

O defesa, que joga em Espanha por empréstimo do Dínamo Kiev, participou em 28 jogos da liga espanhola esta temporada, tendo marcado um golo, e, até à lesão, foi um dos responsáveis pela boa campanha que o Getafe está a fazer, encontrando-se neste momento no quarto posto, posição que dá acesso à Liga dos Campeões e que, a manter-se até ao final, pode marcar a estreia do emblema dos arredores de Madrid na liga milionária.

“Seria muito especial consegui-lo com uma equipa como o Getafe, quando ninguém o esperava. Ainda mais, depois de tantas críticas sobre a nossa equipa e a nossa forma de jogar”, comentou Antunes, garantindo que “todo o mundo está concentrado nos objetivos e em conseguir algo histórico para o clube”.

