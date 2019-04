Marcelo defende “ética ambiental nas políticas públicas” para preservar a Terra

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, defendeu esta segunda-feira que “é necessária uma ética ambiental nas políticas públicas”, na economia e no dia-a-dia dos cidadãos porque “não há plano B” para salvar a Terra.

A mensagem, expressa a propósito do Dia Internacional da Mãe Terra, que esta segunda-feira se assinala, foi divulgada no portal da Presidência da República.

Para o chefe de Estado, “hoje, mais do que nunca, é necessária uma ética ambiental nas políticas públicas, nas atividades económicas e no quotidiano de todos os cidadãos”, pois “não há plano B” e “não há planeta B”. “Temos de agir todos, e já, pela preservação da Mãe Terra, o mesmo é dizer pela vida”, afirmou, apelando a “um desenvolvimento sustentável”, envolvendo governos, empresas e sociedade civil, e ao cumprimento do Acordo de Paris sobre as alterações climáticas.

Para os decisores, o Presidente da República deixou um recado: “Oiçam a voz das gerações mais novas no combate contra a utilização dos plásticos, na preservação dos oceanos e da biodiversidade”.

O Dia Internacional da Mãe Terra, que se celebra anualmente em 22 de abril, foi instituído pela ONU para consciencializar as pessoas para a importância da preservação do planeta.

