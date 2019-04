Mini vai produzir apenas 3.000 JCW. Mas com 300 cv

A Mini prevê lançar em 2020 o seu novo John Cooper Works GP, a versão mais desportiva do popular modelo de três portas. Destinado a aparecer no mercado dentro de cerca de um ano, ou seja, em 2020, o futuro JCW GP verá a sua produção limitada a somente 3.000 unidades.

Recorrendo (obviamente) a um motor a gasolina de quatro cilindros sobrealimentado, similar ao anterior JCW, o desportivo vai ver a sua potência aumentar consideravelmente. Em relação ao anterior JCW GP, de 2012 (de que apenas se fabricaram 2.000 unidades), o novo JCW GP de 2020 vai trocar o motor 1.6 Turbo por um 2.0 litros, com a potência a subir dos 218 cv que debitava então, para um valor muito mais entusiasmante de 300 cv. Isto permite-lhe mesmo ultrapassar os mais recentes JCW, que extraíam 231 cv do motor 2.0 Turbo.

O novo desportivo da marca inglesa, que integra o Grupo BMW, já rodou no circuito de Nürburgring, revelando-se bastante ágil, como seria de esperar. Sabe-se a potência do motor, mas nada mais em relação à caixa ou sistema de transmissão. O roncar do motor promete, resta agora conhecer qual a velocidade máxima, bem como a capacidade de aceleração. E, já agora, o preço.

