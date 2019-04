Portugal nunca exportou tantos carros: mil por dia no último trimestre, o melhor de sempre

Portugal teve o seu melhor trimestre de sempre em exportações de automóveis, disse a Associação Automóvel de Portugal (AAP) ao Jornal de Negócios esta segunda-feira. Números que significam exportações, em média, de mais de mil automóveis por dia nos primeiros três meses do ano. Foram 1022 carros exportados — em média — por cada 24 horas, entre Janeiro e Março de 2019. Os principais destinos dos automóveis são, curiosamente ou não, os países mais próximos de Portugal na Europa: Espanha, França, Itália e Alemanha foram os que mais carros exportados receberam.

No primeiro trimestre, a produção de automóveis em Portugal aumentou 30,6% face aos primeiros três meses de 2018. Foram assim produzidos 94.471 carros neste período, sendo que 97,4% seguiram para serem vendidos em mercados estrangeiros. Números que explicam muito bem a subida percentual de exportações de automóveis face ao primeiro trimestre de 2018: 31,8%.

A Autoeuropa continua a ser a fábrica automóvel com melhor produção do país, tendo visto os seus números crescer: até março, a empresa aumentou a produção de veículos em 30%. Mas nem foi a fábrica de Palmela a ter o maior crescimento de produção. Essa foi a PSA, que fabricou mais 35,7% de automóveis no primeiro trimestre de 2019, face ao mesmo período no ano passado.

