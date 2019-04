5 motivos para eleger o Melhor Sabor de Portugal

1) Provar sabores únicos

Promovido pela Unilever Food Solutions, este é o maior concurso nacional para profissionais de restauração. Pelo sétimo ano consecutivo, os chefs dos restaurantes portugueses são desafiados a concorrer numa de três categorias: arroz, carne ou peixe.

1453 Número de restaurantes concorrentes em 2018

Quer as inscrições para os profissionais quer a votação dos seus clientes estão abertas até 31 de maio. Isto significa que poderá provar centenas de receitas deliciosas que representam o melhor do talento gastronómico nacional.

2) Descobrir restaurantes por todo o país

As especialidades e restaurantes a concurso são disponibilizados online. Para os conhecer, pode pesquisar por nome da receita, por restaurante e por localidade ou até usar a ferramenta do mapa digital para os encontrar.

70 mil Foi o número de votos totais na edição anterior

Quer melhor pretexto para um roteiro gastronómico de norte a sul de Portugal? Assim poderá votar nos seus restaurantes preferidos com plena consciência do paladar.

3) Votar é poder Ganhar e ajudar a ganhar

Diariamente, há prémios para quem vota! entre 5 de abril e 31 de maio, 3 votantes podem ganhar uma refeição grátis no valor de 30€ no restaurante em que votaram. E os votos dos clientes ajudarão os restaurantes a chegar à final, já que serão os cinco restaurantes mais votados de cada categoria a disputar os grandes prémios no dia 17 de junho na Academia Time Out, no Mercado da Ribeira, em Lisboa.

4) Votar é ser solidário

E não menos importante, o seu voto também é um voto solidário! Por cada voto único, a Unilever Food Solutions doará 100g de arroz às Instituições Privadas de Solidariedade Social (IPSS) escolhidas pelos restaurantes finalistas.

7 toneladas de arroz foram doadas no ano passado, na sequência deste concurso

Pensada para apoiar as comunidades locais, esta dinâmica já permitiu doar 25 toneladas de arroz a IPSS ao longo das seis edições anteriores. Pode consultar aqui as instituições a quem foram doadas as sete toneladas de arroz angariadas em 2018. Contribua para ultrapassar este recorde de 2019 e vote.

5) Votar é fácil e grátis

O voto é feito através do envio gratuito de um SMS para o número 4343. Na SMS, deverá escrever as iniciais do nome do concurso (MSP), dar um espaço e colocar o código do restaurante. Da seguinte forma: MSP [espaço] código do restaurante. Escolha aqui o prato e restaurante em que quer votar. Ao clicar no botão “Votar”, surgirá no ecrã o código respetivo. Obrigada por participar!

