A app e farda com que os taxistas querem fazer frente à Uber chega às ruas

A Izzy Move, a aplicação de mobilidade criada pela Associação Nacional de Transporte Rodoviário em Automóveis Ligeiros (ANTRAL) para concorrer diretamente contra serviços como a MyTaxi e outros semelhantes como a Uber ou a Kapten, é lançada oficialmente esta terça-feira, bem como uma “linha de vestuário própria”.

Num evento que contou com a presença do Secretário de Estado Adjunto e da Mobilidade José Mendes, o responsável da ANTRAL, Florêncio Almeida, tinha afirmado esta sexta-feira que não quer olhar para esta roupa como uma farda, mas como uma “proposta de vestuário”.

Para aderir a este serviço de mobilidade os motoristas de táxi vão continuar a estar condicionados aos preçários atuais de bandeirada e serviços adicionais. Por cada serviço, para fazer parte da Izzy Move, o taxista tem de pagar “40 cêntimos”, independentemente do valor final da viagem. Este valor, que não será cobrado ao cliente, servirá para a manutenção da app, afirmou Florêncio Almeida.

À semelhança da MyTaxi, independentemente do modo de pagamento escolhido, no final da viagem o taxista vai precisar de inserir na app o valor que está registado no taxímetro. Depois, o cliente confirma e paga. No futuro, a Izzy Move conta tornar mais eficiente esta forma de pagamento, mas para isso é necessário alterações aos mecanismos atuais nos táxis.

A Izzy Move refere a “tecnologia e qualidade de serviço”. Além disso, “tem um suporte de call center 24 horas por dias todos os dias por ano”, com o apoio das Rádio Táxi. Esta aplicação vai funcionar também com os táxis com letra A e T, um “serviço premium” para táxis de outras gamas.

A aplicação já tem funcionado desde há um ano em cidades como Chave, Évora ou Montemor-o-Novo. Agora, chega oficialmente aos “centros urbanos”, com a entrada em Lisboa, como foi anunciado em Lisboa.

Ao todo, foram investidos cerca de 400 mil euros na Izzi Move e Florêncio Almeida afirmou que, para já, esta app vai funcionar em 26 concelhos, como “Lisboa, Barreiro, Évora ou Castelo Branco”. Este capital foi investido pela associação e em parceira com “dez rádio táxis” que querem fazer parte deste projeto. Os motoristas de táxi que já trabalhem com a MyTaxi vão poder trabalhar em simultâneo com a Izzy Move, garantiu também o responsável da associação.

À semelhança da MyTaxi, é possível chamar um táxi com esta app e pagar diretamente na aplicação com cartão de crédito. Além disso, é possível também pagar em dinheiro no carro ou pedir em antecipação um taxista que aceite cartões multibanco para fazer o pagamento do serviço. Este serviço vai mais uma estimativa de preço final da viagem de “de forma clara”, garante a Izzy Move.

Para nós é fundamental a avaliação quer da viatura, quer do motorista”, explica a ANTRAL ao apresentar as funcionalidades desta nova app.

Outra das novidades, que já havia sido antecipada por Florêncio Almeida esta terça-feira, é a “proposta de vestuário” que os taxistas poderão adquirir por um preço simbólico. O propósito destas medidas é modernizar o setor.

