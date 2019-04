A28 cortada nos dois sentidos entre Matosinhos e Leça da Palmeira

A Autoestrada Norte Litoral (A28) está cortada desde cerca das 06:00 nos dois sentidos entre Matosinhos e Leça da Palmeira, distrito do Porto, devido ao despiste de um veículo pesado, disse à Lusa fonte da proteção civil.

A fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto adiantou que o alerta para o acidente, que ocorreu ao quilómetro 09, foi dado às 05:49.

“Há um ferido que ainda estava a ser avaliado no local cerca das 06:30”, disse a mesma fonte, acrescentando que o “acidente envolveu apenas o pesado de mercadorias que transportava um contentor com carga alimentar”.

Às 06:30 estavam no local 14 operacionais, com o apoio de cinco veículos.

