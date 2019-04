Ações do Twitter em alta apesar de Trump o acusar de “jogos politicos”

O Twitter anunciou resultados financeiros melhores do que os expectáveis, numa altura em que estalou mais uma polémica com Donald Trump. O Presidente dos Estados Unidos acusou a rede social de “jogar jogos políticos” esta terça-feira num tweet em que se queixa por ser discriminado na plataforma, retirando-lhe seguidores.

…..But should be much higher than that if Twitter wasn’t playing their political games. No wonder Congress wants to get involved – and they should. Must be more, and fairer, companies to get out the WORD!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 23, 2019