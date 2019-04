Alterações climáticas. “Oiçam os cientistas”, pede a jovem ativista sueca Greta Thunberg que fez furor em Londres

Greta Thunberg, a jovem de apenas 16 anos que ficou conhecida em todo o mundo depois de fazer greve às aulas para chamar a atenção para o problema das alterações climáticas, apelou a uma greve geral pelo clima e voltou a sublinhar que é preciso fazer algo em relação ao ambiente.

As declarações foram feitas no Dia da Terra, num evento em Londres, cidade onde Greta está atualmente — depois de ter passado pelo Parlamento Europeu e de se ter encontrado com o Papa Francisco na semana passada. “As pessoas estão lentamente a tornar-se mais conscientes, mas as emissões [de CO2] continuam a aumentar. Não nos podemos focar em coisas pequenas. Basicamente, nada mudou”, declarou a sueca, segundo o The Guardian.

Questionada por Franny Armstrong, realizadora do documentário sobre o clima The Age of Stupid, sobre se chegou a altura de se marcar uma greve geral pelo clima, Thunberg respondeu de imediato “Sim”, à semelhança dos outros participantes no evento.

Em entrevista à BBC, a jovem adolescente deixou uma mensagem para os líderes políticos: “Oiçam a ciência, oiçam os cientistas. Convidem-nos para conversar. Eu estou só a falar em nome deles, estou a tentar dizer o que eles dizem há décadas”, afirmou a ativista. Questionada sobre o que diria ao Presidente norte-americano Donald Trump — que ordenou a retirada dos Estados Unidos do Acordo de Paris e que já classificou o aquecimento global como “um embuste” —, Greta disse não ter nada de novo a dizer. “Ele obviamente não está a ouvir a ciência e o que nós temos para dizer, portanto não seria capaz de o fazer mudar de ideias”.

Snowing in Texas and Louisiana, record setting freezing temperatures throughout the country and beyond. Global warming is an expensive hoax! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 29, 2014

A passagem de Greta pelo Reino Unido coincide com o final de uma semana de manifestações do grupo Extinction Rebellion, em lugares tão emblemáticos de Londres como a praça do Parlamento, Oxford Circus e a ponte de Waterloo. Ao todo, a polícia britânica deteve mais de mil manifestantes. No evento onde participou, a ativista da Suécia declarou apoiar o grupo: “A desobediência civil é importante para mostrar que isto é uma emergência”, declarou.

Para quê estudar por um futuro que nos está a ser roubado? Para quê estudar factos quando os factos nesta sociedade não interessam? Sinto-me com poder por saber que estou a fazer alguma coisa, estou a tomar uma posição, estou a ser disruptiva”, afirmou, sobre a sua decisão de fazer greve às aulas.

A realizadora Armstrong declarou ao Guardian que a passagem de Greta pelo evento no Dia da Terra foi algo nunca visto. “Já vim a dezenas de eventos ao longo dos anos, mas nunca vi nada assim. É a primeira vez que vejo uma ovação de pé ainda antes de o evento começar. Ela é uma rock star“.

Em Londres, Greta Thunberg irá ainda encontrar-se com o presidente da Câmara dos Comuns, John Bercow, e participar num evento onde estarão os líderes dos principais partidos, com exceção da representante do Partido Conservador, a primeira-ministra Theresa May.

