As melhores sugestões para o Dia da Mãe

O que é que uma mãe nunca nos vai cobrar? O tempo que perdeu a ver filmes infantis, a fazer trabalhos de casa, a resolver os nossos problemas, a acarinhar-nos depois dos primeiros desgostos de amor e a pensar no nosso bem estar sempre. Acima de qualquer outra coisa. E eis aquilo que nunca pensamos enquanto andamos ocupados a crescer e a construir a nossa própria vida: as nossas mães também estão a envelhecer. Não somos apenas nós, exaustos como andamos do trabalho, da rotina, dos filhos, dos exames, das aulas ou do quer que seja que nos anda a ocupar a mente hoje.

O Dia da Mãe é um lembrete de que as nossas mães também precisam que, por vezes, sejamos nós a cuidar delas. E que melhor forma de celebrar a mulher mais importante do mundo do que com um presente especial que lhe mostre aquilo que ela é – a nossa melhor amiga? Claro que as flores e o postal da “melhor mãe” também servem. Mas o que é que a pessoa que pensa em nós todos os dias merece? O melhor presente do mundo.

Na fotogaleria, reunimos algumas ideias de presentes que não vão falhar neste Dia da Mãe:

Conteúdo produzido pelo Observador Lab. Para saber mais, clique aqui

Continuar a ler