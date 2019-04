Depois de Sanders e O’Rourke, eis Joe Biden. Antigo vice de Obama vai tentar enfrentar Trump nas presidenciais

O político democrata de 76 anos Joe Biden vai anunciar esta quinta-feira que estará na corrida às eleições presidenciais dos Estados Unidos da América. O antigo vice-presidente de Barack Obama irá apresentar-se como um dos candidatos às primárias democratas, da qual sairá o candidato do partido às presidenciais de 2020. A notícia é avançada pela agência de notícias Reuters, que cita “uma fonte conhecedora dos planos” de Biden.

Se a notícia se confirmar, Joe Biden vai juntar-se a uma “arena preenchida de perto de 20 outros candidatos que procuram derrotar o presidente republicano [em funções] Donald Trump”, acrescenta a Reuters.

Biden deverá anunciar os planos de candidatura “em vídeo”. O momento deverá “acabar com meses de especulação” sobre se Biden planeava ou não desafiar Donald Trump nas eleições de 2020, aponta a mesma agência noticiosa. O The New York Times e a CNN também corroboram a notícia de que Biden anunciará a candidatura esta quinta-feira.

O veterano senador democrata já tentou a sua sorte nas eleições presidenciais em 1998 e 2008. Em ambos os anos desistiu antes do final das eleições primárias do seu partido, tendo acabado a apoiar Barack Obama — de quem se tornou posteriormente vice-presidente — em 2008.

Já este ano, duas mulheres vieram acusar Joe Biden de as importunar sexualmente. Uma das queixosas, Lucy Flores, acusou o político de a ter assediado quando era funcionária da Assembleia do estado do Nevada. A outra alegada vítima, Amy Lappos, de 43 anos, acusou Biden há dez anos lhe ter agarrado na cara com as duas mãos e tocar o nariz no dela. O senador democrata defendeu-se: “Em muitos anos de campanha eleitoral, e de vida pública, ofereci inúmeros apertos de mãos, abraços, expressões de afeto, apoio e conforto. Nem uma vez — nunca — acreditei ter agido inapropriadamente”, disse.

Em janeiro de 2017, Joe Biden foi condecorado por Barack Obama com a mais alta condecoração dada a um civil: a Medalha presidencial da Liberdade. Emocionado, Biden ouviu o então presidente dos EUA elogiar-lhe a “fé nos seus compatriotas americanos”, o “amor pelo país” e “uma vida de serviço” público.

Enquanto Joe Biden não confirma oficialmente a candidatura às primárias democratas, o partido conta com candidatos já anunciados como Beto O’Rourke, Bernie Sanders, Cory Booker, Pete Buttigieg, Julián Castro, John Delaney, Tulsi Gabbard, Kirsten Gillibrand, Mike Gravel, Kamala Harris, John Hickenlooper, Jay Inslee, Amy Klobuchar, Wayne Messam, Seth Moulton, Tim Ryan, Eric Swalwell, Elizabeth Warren, Marianne Williamson, Andrew Yang.

Continuar a ler