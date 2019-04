Deputados querem ouvir Berardo a 7 de maio. Sócrates pode fechar comissão de inquérito à Caixa

A comissão parlamentar de inquérito aos atos de gestão da Caixa Geral de Depósitos já aprovou as datas indicativas para todas as audições que terão de se realizar até meados de junho, por causa do fim da legislatura. José Sócrates será o único antigo primeiro-ministro a ser chamado, e deverá fechar o ciclo de audições, mas enquanto antigo chefe do Governo tem a prerrogativa de responder por escrito.

O calendário provisório aprovado esta terça-feira na reunião de coordenadores indica que Joe Berardo será o primeiro cliente com um crédito problemático a ser ouvido, isto se se confirmar a data indicativa de 7 de maio. Para o mesmo dia ficou prevista a audição a Manuel Fino, o empresário que investiu na Soares da Costa, BCP e Soares da Costa com financiamento da CGD. Neste caso, e dada a idade avançada do investidor, os deputados admitem chamar outra personalidade que tenha estado envolvida na gestão dos negócios de Manuel Fino com a Caixa que estão ser escrutinados na comissão de inquérito.

Matos Gil, empresário português que esteve ligado ao projeto da La Seda e da Artlant, a fábrica de produtos químicos construída em Sines com dinheiro da CGD, está indicado para 8 de maio. No dia seguinte, está prevista a audição de Diogo Gaspar Ferreira, o investidor privado e presidente de Vale do Lobo até ao final de 2017.

A audição de Joaquim Barroca, acionista e ex-presidente do Grupo Lena, está marcada para 10 de maio. Todos estes investidores e empresas estão na lista dos créditos mais problemáticos sinalizados na auditoria à gestão da Caixa entre 2000 e 2015, que causaram maiores perdas ao banco público. Em algumas destas operações, a auditoria EY identificou pareceres condicionados ou mesmo desfavoráveis por parte da direção de risco.

