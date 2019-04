Domingo, pela primeira vez na história, uma mulher vai arbitrar um jogo da liga francesa

A árbitra Stéphanie Frappart tornou-se esta terça-feira na primeira mulher designada para dirigir um jogo da Liga francesa de futebol, caso do encontro entre Amiens e Estrasburgo, no domingo, da 34.ª jornada.

No âmbito da sua preparação para o Mundial feminino de 2019, a árbitra francesa foi designada pela direção da arbitragem da FFF [Federação Francesa de Futebol] para dirigir na próxima ronda da ‘Ligue 1′”, refere a federação francesa.

A decisão da FFF surge depois de a FIFA apelar a que as federações com árbitros no Mundial feminino possam oferecer a estes as melhores condições de preparação técnica, atlética e na assistência vídeo.

No jogo de domingo do campeonato, Stéphanie Frappart, de 35 anos, e que desde 2014 apita jogos da II Liga francesa, contará com o apoio do árbitro internacional francês Clément Turpin no videoárbitro.

O Mundial de futebol feminino decorrerá este ano em França, de 07 de junho a 07 de julho.

