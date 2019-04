Filme de Gabriel Abrantes na Quinzena de Realizadores em maio em Cannes

O filme “Les Extraordinaires Mésaventures de la Jeune Fille de Pierre”, do realizador português Gabriel Abrantes, integrará em maio a Quinzena de Realizadores, programa paralelo ao Festival de Cinema de Cannes, em França.

A Quinzena de Realizadores, organizada pela Associação dos Realizadores de Cinema, decorrerá de 15 a 25 de maio e da programação esta terça-feira anunciada faz parte a curta-metragem “Les Extraordinaires Mésaventures de la Jeune Fille de Pierre”, em estreia mundial.

O filme, uma coprodução entre Portugal e França, é exibido em Cannes pouco depois de Gabriel Abrantes ter estreado nos cinemas “Diamantino”, a primeira longa-metragem de ficção, correalizada com Daniel Schmidt. Gabriel Abrantes volta a estar presente em Cannes, depois de ter vencido o grande prémio da Semana da Crítica precisamente com “Diamantino”, em 2018.

Da seleção de filmes deste ano da Quinzena de Realizadores, destaque ainda para a inclusão de “Sem seu sangue”, da realizadora brasileira Alice Furtado.

A Quinzena de Realizadores, que teve a primeira edição em 1969, abrirá este ano com “Yves”, do realizador e ator francês Benôit Forgeard, e encerrará com “Le Daim”, de Quentin Dupieux, realizador e músico francês, conhecido pelo nome artítico Mr. Oizo.

O Festival de Cinema de Cannes está marcado de 14 a 25 de maio.

Na segunda-feira, a Semana da Crítica – outro dos programas paralelos ao festival – anunciou a seleção de duas curtas-metragens portuguesas: “Dia de Festa”, de Sofia Bost, e “Invisível Herói”, da lusodescendente Cristèle Alves Meira.

