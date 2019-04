França. Homem armado barrica-se e faz refém ex-mulher e o companheiro dela

Um homem com cerca de 50 anos ter-se-á barricado dentro de uma casa na rua Mozart, em Lourdes (no departamento de Hautes-Pyrénées, em França), fazendo reféns “duas ou três pessoas”.

A informação foi confirmada pelas autoridades locais, que dão conta de que a as RAID, as forças especiais da polícia francesa, já têm três equipas no local. Por precaução, foi cortado o fornecimento de eletricidade e gás na casa.

O incidente terá tido início por volta das 11h (hora local, 10h em Lisboa), quando o homem, armado, entrou na casa da rua Mozart. De acordo com o jornal local La Republique des Pyrénées, os vizinhos relataram ter ouvido quatro tiros.

[OPÉRATION DE SÉCURISATION #LOURDES] Une opération de sécurisation est en cours rue Mozart à Lourdes.

Un périmètre de sécurité à été mis en place, merci de le respecter et de ne pas interférer avec l'action des forces de l'ordre. pic.twitter.com/y78huMongZ — Préfet des Hautes-Pyrénées (@Prefet65) April 23, 2019

Segundo a France 3, o incidente trata-se muito provavelmente de um conflito doméstico: o homem terá invadido a casa da ex-mulher e feito refém não apenas a antiga companheira, como também o atual parceiro desta. Algumas testemunhas, contudo, afirmaram à mesma cadeia de televisão e ao jornal tablóide Parisien que poderá haver um terceiro refém, provavelmente a filha do casal.

O procurador de Tarbes, Pierre Aurignac, confirmou que o indivíduo já é conhecido pela seu passado de alegada violência. “O louco, de 50 anos, é ex-marido de uma das vítimas, já lidámos com esse senhor”, afirmou Aurignac, citado pelo Depeche du Midi. Outra fonte confirmou ao mesmo jornal que já foram abertos “vários procedimentos por violência contra esse indivíduo”.

(Em atualização)

