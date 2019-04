Liga admite “possibilidade” de jogos às 12:45 em 2019/20

A diretora executiva da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), Sónia Carneiro, admitiu esta terça-feira a possibilidade de, na próxima época, alguns jogos da I Liga se realizarem às 12:45.

Hoje de manhã, numa reunião dos clubes, voltou a discutir-se a possibilidade de voltarem a existir jogos, não ao meio-dia, mas sim às 12:45″, revelou a diretora da LPFP.

Sónia Carneiro considerou que “tal pode ser interessante”, acreditando que os novos horários poderão ser implementados “se houver vontade dos clubes e do operador para que tal acontença”.

“Há duas épocas realizaram-se dois jogos de manhã, um Boavista-FC Porto e um Belenenses-Sporting, que foram um sucesso, mas no ano passado os clubes fecharam essa possibilidade. Acredito que na próxima época tal possa voltar a acontecer”, disse a dirigente, durante uma intervenção no IV Simpósio de Treino Desportivo do IPMAIA, na cidade da Maia.

