Livro de memórias de Prince chega em outubro

A editora livreira norte-americana Random House vai publicar a 29 de outubro um livro de memórias do cantor e músico Prince. A obra chamar-se-á “The Beautiful Ones” e conterá escritos que Prince deixou inéditos quando morreu. O livro terá 288 páginas e terá também uma introdução escrita por Dan Piepenbring, escritor e autor da revista The New Yorker, revelou a editora.

A obra é “um relato profundamente pessoal de como Prince Rogers Nelson se tornou o Prince que conhecemos: a história em tempo real de um miúdo a absorver o mundo em sua volta e a criar uma persona, uma visão artística e uma vida, antes dos êxitos e da fama que o vieram definir”, também de acordo com a editora.

A grande novidade é a data de publicação do livro, dado que o anúncio da publicação foi feito em 2016, um mês antes da morte do músico e cantor. O próprio Prince falou à época sobre a obra, que inicialmente teve como data de publicação prevista o outono de 2017. Na altura, Prince revelou que as editoras livreiras fizeram-lhe “uma oferta que não posso recusar” e adiantou que planeava que o livro fosse uma obra de memórias. “Prince levará os leitores numa viagem pouco convencional e poética pela sua vida e pelo seu trabalho criativo”, escreveu na altura a Spiegel & Grau — uma divisão da editora livreira Random House.

O agente literário Esther Newberg revelou no último ano que Prince chegou a escrever cerca de 50 páginas à mão para este livro de memórias, refere a revista musical Pitchfork. Além dos escritos de Prince — uma revisitação da passagem do cantor e músico de rapaz a artista em início de carreira e depois a estrela pop –, o livro incluirá “fotografias raras, álbuns de recortes e letras” do músico e cantor.

Do próprio Prince chega esta história brilhante de chegada à idade adulta e ao super estrelato de um dos grandes artistas de todos os tempos — incluindo fotografias nunca vistas, álbuns de recortes originais e folhas com letras, assim como a extraordinária memória que ele começou a escrever antes da sua trágica morte”, aponta ainda a editora.

Prince morreu em abril de 2016, na sequência de uma overdose acidental com o poderoso analgésico Fentanyl. Durante o seu longo percurso na música pop, gravou êxitos como “Purple Rain”, “U Got The Look”, “Kiss” e “When Doves Cry”. Em setembro do ano passado, a Warner Bros, em conjunto com a editora que o próprio Prince fundou em 1994 (a NPG Record), lançou o primeiro álbum póstumo do músico. Intitulado Piano and a Microphone 1983, continha gravações feitas por Prince ao piano, dos seus êxitos e de temas de outros músicos (como “A Case Of You”, de Joni Mitchell).

Continuar a ler