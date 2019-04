Luís Filipe Vieira deixa garantia: “Bruno Lage será treinador do Benfica na próxima época”

O presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, garantiu esta terça-feira que Bruno Lage será o treinador dos encarnados na próxima época, “independentemente do que aconteça até maio”. Ou seja, quer o Benfica se sagre campeão ou não.

“Há muita especulação, mas o que posso garantir é que só pensamos em ser campeões e que vamos lutar por isso até à última. Independentemente disso, Bruno Lage será treinador do Benfica na próxima época”, afirmou o presidente encarnado em declarações na Associação Internacional de Museus Desportivos.

Luís Filipe Vieira garantiu ainda que o Benfica vai fazer tudo para não deixar sair nenhum jovem jogador: “O Benfica tudo irá fazer para não sair nenhum jovem da formação. Posso mesmo dizer que não vai sair ninguém. Existe especulação, eu percebo, mas é contraditório ter uma estratégia e mudar a meio do percurso. Vamos lutar para não sair ninguém”.

As declarações surgem antes da deslocação do Benfica ao terreno do SC Braga, em partida a contar para o campeonato. Questionado sobre a importância do jogo para as contas da liderança, o presidente afirmou que será uma deslocação difícil e que a equipa “vai encarar o jogo como uma final, respeitando o adversário”. “Temos de lutar pela vitória. Depois logo vemos o que fazer”, acrescentou Luís Filipe Vieira.

Continuar a ler