Preço das casas sobe 17% num só ano

O preço do valor médio por metro quadrado das casas em Portugal aumentou 17% em apenas um ano, chegando assim aos 1849 euros, diz o Correio da Manhã na sua edição impressa desta terça-feira.

Uma valorização que se regista há já cinco anos a consecutivos, já que desde 2013 que os preços das casas têm subido. A região Norte foi aquela que registou um maior crescimento do preço, com o metro quadrado a aumentar o seu valor em 4,6% face ao ano passado. Em segundo lugar da lista de regiões em que mais subiu o preço aparece a Madeira ( 3,7%) e em terceiro, Lisboa (2,8).

Por outro lado, a região Centro e os Açores viram o preço das suas casas desvalorizarem 4,7% e 5,7%, respetivamente. Lisboa continua a ser a zona onde as casas são mais caras, custando cada metro quadrado uma soma de 2.637 euros. Seguem-se Algarve, com 2.072 euros/m2 e o Norte, com 1.512 euros/m2.

Com o aumento do preço das casas cresceram também os pedidos de crédito para habitação. Diz o Banco de Portugal (BdP) que nos primeiros dois meses do ano foram emprestados 1.481 milhões de euros aos portugueses para poderem comprar casa, montante que é o mais elevado desde 2010. Um valor recorde numa altura em que o BdP até tinha recomendado precaução aos bancos e às famílias quanto aos empréstimos.

