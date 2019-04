Presidente do Benfica fala em “momento histórico” com criação da Associação Internacional de Museus Desportivos

O presidente do Benfica mostrou-se esta terça-feira orgulhoso pelo “momento histórico” da assinatura da constituição da Associação Internacional de Museus Desportivos (ISMA), no Museu Cosme Damião, que contou com a presença de representantes de outros clubes.

“No Benfica, cuidar do nosso acervo patrimonial tem sido uma prioridade. Temos uma história que nos orgulha e que ainda mais nos incentiva a liderar o clube com enorme e renovada ambição”, afirmou Luís Filipe Vieira.

O líder dos encarnados deixou uma palavra de incentivo aos representantes dos clubes desportivos de dimensão internacional presentes na cerimónia, entre os quais o presidente do Boca Juniors, Daniel Angelici. “Estes clubes perceberam a importância da preservação e exposição do seu vasto património e agora pretendem ir mais longe, através de iniciativas conjuntas, com o objetivo de promover o conhecimento e a valorização cultural da sua história”, anunciou o presidente das águias.

Daniel Angelici, líder dos argentinos do Boca Juniors, espera que outros clubes “se unam a esta iniciativa” e disse estar orgulhoso por estar em Lisboa a assinar a Constituição da ISMA. “É um orgulho estar em Lisboa a assinar o início desta associação. Espero que outros clubes se unam a esta iniciativa, para partilhar esta paixão que é o desporto”, disse.

O presidente do Museu do Torino, em Itália, Domenico Beccaria, agradeceu ao Benfica pela iniciativa, que serve de “mensagem de paz e fraternidade entre clubes”. “Esta associação vai importar valor desportivo às gerações futuras. Agradeço ao Benfica por esta esplêndida iniciativa, uma mensagem de paz e fraternidade entre clubes”, disse.

A ISMA será uma rede agregadora de museus desportivos, com o intuito de preservar o património histórico e cultural desportivo.

Entre os clubes que se juntaram à ISMA, destacam-se, além de Benfica, Boca Juniors e Torino, o River Plate (Argentina), o Flamengo e o Internacional de Porto Alegre (Brasil), a Juventus (Itália), o Bayern de Munique e o Eintracht Frankfurt (Alemanha), o Arsenal (Inglaterra) e o Real Madrid (Espanha).

