Putin assiste ao lançamento de submarino que transporta drones nucleares

O Presidente da Rússia, Vladimir Putin, assistiu esta terça-feira ao lançamento de um novo submarino destinado a transportar drones nucleares subaquáticos, com capacidade para causar um tsunami devastador.

O presidente russo visitou esta terça-feira um estaleiro militar em São Petersburgo e assistiu à partida do submarino nuclear em Severodvinsk, no noroeste da Rússia, através de uma videoconferência. A Marinha disse que o submarino foi projetado para transportar drones Poseidon e que deve entrar ao serviço no próximo ano.

Os drones Poseidon podem atacar áreas costeiras com uma arma nuclear pesada, causando um devastador tsunami, tendo Vladimir Putin afirmado que os seus testes foram bem-sucedidos.

Putin falou pela primeira vez do drone movido a energia nuclear, entre uma série de outras novas armas, num discurso sobre o estado da nação no ano passado, referindo que estas armas tornariam os sistemas de defesa antimísseis dos Estados Unidos da América inúteis.

