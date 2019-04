Sérgio Moro responde a Sócrates: “Não debato com criminosos pela televisão”

Alvo de críticas do antigo primeiro-ministro português e arguido da Operação Marquês (está acusado de 31 crimes), José Sócrates, Sérgio Moro já respondeu. Em entrevista à RecordTV Europa, exibida no programa “Fala Portugal” desta terça-feira, o ministro da Justiça de Bolsonaro e antigo super-juiz do processo Lava-Jacto disse: “Em relação à pessoa em particular, eu não debato com criminosos pela televisão. Então, não vou fazer mais comentários”.

Em todo o lugar do mundo é difícil lidar com esses crimes de grande corrupção, envolvem pessaos poderosas. O sistema está preparado para [combater] outro tipo de criminalidade, mas todos os países precisam de avançar nessa área e enfrentar a grande corrupção”, defendeu o antigo juiz e atual ministro, também durante a entrevista.

José Sócrates tinha acusado Sérgio Moro de ser um “ativista político disfarçado de juiz”, esta segunda-feira. Já esta terça-feira, intensificou as críticas, referindo em entrevista na TVI24 que Moro só chegou a juiz por ter mandado prender Lula da Silva.

(Em atualização)

