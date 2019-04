Sismo de magnitude 6,1 atinge leste da Índia

Um forte sismo com magnitude de 6,1 na escala de Richter atingiu esta terça-feira o estado de Arunachal Pradesh, no território leste do país, informou o Centro Geológico dos Estados Unidos.

O epicentro do sismo foi localizado a cerca de 40 quilómetros a sul de Along e a 180 quilómetros a sul da capital do Estado, Itanagar.

O sismo ocorreu às 1h45 (hora local). Não há registo de feridos ou estragos em edifícios. Testemunhas afirmam ter sentido um “tremor violento”, seguido de falhas elétricas.

O Centro de Terramotos da China também registou um sismo no Tibete com magnitude de 6,3 na escala de Richter.

O sismo ocorre no mesmo dia que um tremor de terra nas Filipinas.

Arunachal Pradesh é o Estado com menos população na Índia. Ainda assim, habitam na região 1,2 milhões de pessoas.

Map of felt reports received so far following the #earthquake M6.1 in Arunachal Pradesh, India 41 min ago pic.twitter.com/v2hF5W9W5i — EMSC (@LastQuake) April 23, 2019

I think Event: Earthquake has occurred in Along India

Tue Apr 23 15:54:29 2019 CDT pic.twitter.com/1BYcdWlzHd — Event Tracker (@Keith_Event) April 23, 2019

