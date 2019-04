Sri Lanka. Número de mortos sobe para 321

O número de mortos dos atentados no Sri Lanka subiu para 321, segundo o mais recente balanço das autoridades, escreve a Reuters. O número oficial de feridos não foi alterado, mantendo-se nos 500. No seguimento dos ataques a igrejas e hotéis de luxo no domingo de Páscoa, as autoridades do Sri Lanka detiveram 40 pessoas para interrogatórios.

Entre as 40 pessoas, encontra-se um cidadão sírio, detido esta terça-feira e que estará já a ser interrogado pelas autoridades do Sri Lanka, avança também a agência Reuters, que cita fontes governamentais e militares.

“A divisão de investigação ao terrorismo deteve um cidadão sírio que está a ser interrogado na sequência dos atentados”, disse uma das fontes à Reuters, informação confirmada pela agência de notícias junto de dois oficiais que estão a acompanhar a investigação. “Foi detido após o interrogatório a um outro suspeito local”, disse uma outra fonte.

O ataque que causou a morte a pelo menos 321 pessoas não foi, até agora, reivindicado por nenhum grupo organizado, mas o governo do país suspeita do National ThowheedJama’ath, um pequeno grupo jihadista do Sri Lanka.

Começou o primeiro funeral coletivo das vítimas

No dia em que o Sri Lanka acordou em estado de emergência, declarado desde a meia-noite desta terça-feira, acontece o primeiro funeral coletivo das vítimas dos atentados do domingo de Páscoa na igreja Katuwapitya, em Negombo.

O governo do Sri Lanka decretou esta terça-feira como dia de luto nacional. Às 8h30, à mesma hora em que começaram os ataques de domingo, cumpriram-se três minutos de silêncio em memória das vítimas.

As escolas do país continuam fechadas e deverão reabrir a 29 de abril, segundo anúncio feito pelo ministro da educação.

(Em atualização)

