Tenista João Sousa cai frente ao argentino Guido Pella no ATP 500 de Barcelona

O tenista português João Sousa foi esta terça-feira afastado pelo argentino Guido Pella nos 32 avos de final do ATP 500 de Barcelona, por 2-1, numa partida que durou mais de duas horas.

O número um português e 50.º do mundo, de 30 anos, começou bem o encontro, disputado no Real Club Ténis de Barcelona, e venceu o primeiro set por 6-3, mas o sul-americano (28.º do ranking ATP) recuperou e venceu os dois sets seguintes, por 7-6 (7-1) e 6-2, afastando João Sousa da competição que decorre na cidade onde o tenista luso vive desde os 15 anos.

O vimaranense enfrentou Pella quatro vezes nos últimos 11 meses, com o saldo empatado entre ambos: Pella venceu em Roland Garros (2018) e agora em Barcelona, ao passo que Sousa se impôs no Open da Austrália e no Rio de Janeiro, torneios que decorreram já este ano.

