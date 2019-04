Um ano de príncipe Louis, pela lente da mãe Kate Middleton

Já se tornou um hábito, conhecido que é o gosto de Kate Middleton pela fotografia, que volta a assinar a fotografia oficial, ou fotos oficiais (já que falamos de momentos), que agora assinala o primeiro ano de vida do seu filho mais novo, o príncipe Louis.

As imagens foram partilhadas na conta oficial dos duques de Cambridge, Kensington Royal, e na da família real britânica, ambas na rede social Instagram, e em pouco tempo somaram quase um milhão de likes. O irmão de Charlotte, que cumpre quatro anos em abril, e de George, que em julho chegará aos seus seis, surge na casa de família dos duques de Cambridge, Anmer Hall, na propriedade de Sandringham da rainha, em Norfolk.

Mais sorridente ou sério, com direito a visuais diferentes, o pequeno modelo volta a ser captado pela mãe. Recorde-se que a primeira foto oficial de Louis, ainda bebé, foi também tirada por Kate. À semelhança dos irmãos, e futuros primos, o mais jovem do clã é presença assídua nas páginas dos jornais, que registaram o seu nascimento, as primeiras imagens, à saída da maternidade, e até a notada ausência da sua bisavó, Isabel II, por ocasião do seu batizado.

Escusado será dizer que após a divulgação dos retratos, a camisola com um cãozinho usada por Louis voou das prateleiras da loja e esgotou por completo online, em todos os tamanhos. Para mais, a peça, da cadeia de pronto-a-vestir para crianças Trotters, estava em promoção (custa agora 35 libras, cerca de 40 euros).

