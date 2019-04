Autocarro da Carris ardeu em Chelas. Não há registo de feridos

Um autocarro da Carris ardeu durante a manhã desta quarta-feira em Chelas, perto do Instituto Superior de Engenharia de Lisboa, confirmou à agência Lusa fonte do Regimento dos Sapadores Bombeiros de Lisboa. O autocarro da rodoviária geria pelo município ardeu “só na parte do motor” e “não há nenhum ferido a registar”, explicou a mesma fonte.

Nas imagens que vão surgindo nas redes sociais, é possível ver como ficou a parte traseira do autocarro.

Para o local, na Avenida Doutor Augusto de Castro, foram mobilizadas três viaturas e 10 bombeiros sapadores. O incêndio foi já extinto e não há conhecimento de algum condicionamento de trânsito causado nem registo de qualquer ferido.

