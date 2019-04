Charlize Theron releva que filho de sete anos se identifica como rapariga

“Sim, também pensava que ela era um rapaz. Até ela olhar para mim quando tinha três anos e dizer: ‘Eu não sou um rapaz!’.” A revelação de Charlize Theron foi feita ao Daily Mail. Em entrevista, a atriz contou à publicação britânica que o filho adotado, de sete anos, se identifica como uma rapariga desde os três. A revelação surge como explicação para o facto de Jackson usar vestidos em público.

Durante anos foram muitos os rumores de que Charlize estaria a educar Jackson enquanto uma rapariga. Para isso contribuíram fotografias que foram sendo divulgadas, onde Jackson aparecia a usar saias e vestidos, imagens que ajudavam à especulação. Agora, a atriz deixa claro que Jackson é tanto uma rapariga como August, a sua filha de três anos, também ela adotada.

